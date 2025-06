LIVE Ciclismo femminile Campionati Italiani 2025 in DIRETTA | in tre al comando

Il campionato italiano di ciclismo femminile 2025 entra nel vivo, con tre atlete in testa e un vantaggio di 30 secondi sulle inseguitrici. La corsa si fa emozionante, mentre il gruppo di Elisa Balsamo si avvicina lentamente. Segui la diretta per non perdere nemmeno un secondo di questa gara stellare: chi uscirà vittoriosa? Restate con noi, perché ogni istante conta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:45 Il vantaggio delle tre al comando sulle piĂą immediate inseguitrici è di 30”. 15:43 Sono in tre al comando della corsa: Elisa Longo Borghini, Monica Trinca Colonel, Eleonora Ciabocco. 15:40 Brutta caduta per Vittoria Guazzini che urta contro il muro. 15:39 24” è il ritardo del gruppo di Elisa Balsamo (Lidl-Trek) nei confronti della testa della corsa. 15:37 Le atlete affrontano la salita del Colle della Maddalena. 15:36 Un gruppo di cinque atlete tenta l’allungo. All’interno sono presenti due compagne di squadra di Elisa Longo Borghini. 15:35 La UAE ADQ tiene alta l’andatura per creare selezione e provare a scremare il gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclismo femminile, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: in tre al comando

In questa notizia si parla di: comando - diretta - ciclismo - femminile

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo in rimonta sui sette al comando. Caduta per Bardet - Segui la diretta della tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Il gruppo inseguitore, formato da 60 corridori, sta recuperando rapidamente sui sette fuggitivi in testa alla corsa, mentre Bardet è caduto e si trova in difficoltà .

La Nazionale di volley femminile domina in Nations League. Le Azzurre hanno battuto 3-0 la Cina ottenendo l'8ª successo consecutivo nel torneo internazionale. L'Italia si conferma così al comando della classifica generale Vai su Facebook

TROFEO BINDA. ELISA BALSAMO SFRECCIA A CITTIGLIO; Ciclismo: Coppa Italia delle Regioni Donne, Monica Trinca Colonel al comando; Slalom Kranjska Gora LIVE! Holdener-Ljutic al comando, Peterlini vicina alla top 10. La diretta scritta.

Diretta gara in linea ciclismo donne/ Oro per Kristen Faulkner, delusione Longo Borghini (Olimpiadi 2024) - IlSussidiario.net - Ormai siamo verso la conclusione della diretta ciclismo gara in linea femminile alle Olimpiadi Parigi 2024: Elisa Longo Borghini è riuscita a entrare nel gruppo di testa che comanda la corsa ... Da ilsussidiario.net

Campionati italiani di ciclismo: prove in linea il 28 e 29/6, diretta su Rai ed Eurosport - La corsa tricolore degli uomini élite è in programma domenica 29 giugno, su un percorso di 228 km da Trieste a Gorizia ... Riporta it.blastingnews.com