LIVE Ciclismo femminile Campionati Italiani 2025 in DIRETTA | gruppo compatto a 40km dall’arrivo

Il grande spettacolo del ciclismo femminile italiano 2025 è in pieno svolgimento! A soli 40 km dall’arrivo, il gruppo si compatta, promettendo un finale emozionante. Ricordiamo che oggi si assegna anche il titolo Under 23, con Federica Venturelli tra le principali pretendenti. Resta con noi per scoprire chi conquisterà il prestigioso traguardo e il podio di questa avvincente corsa. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:30 Meno di quaranta chilometri al traguardo. 15.26: VENGONO RIPRESE LE BATTISRADA! GRUPPO COMPATTO AI -42 15.23: Ricordiamo che oggi si assegna anche il titolo Under 23 e la principale favorita è Federica Venturelli, che ha già vinto la prova a cronometro. 15.20: Le due fuggitive Matilde Vitillo (Liv Alula Jayco) e Sharon Spimi (Team Cycling Cafè Cervelo) riescono a mantenere una ventina di secondi di vantaggio, ma il gruppo continua ad avvicinarsi. 15.15: Il titolo italiano dovrebbe decidersi sullo strappo di Via Cornaleto: 0,7 km al 7,4%, con ultimo scollinamento a meno di cinque dall’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclismo femminile, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: gruppo compatto a 40km dall’arrivo

