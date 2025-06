LIVE Ciclismo femminile Campionati Italiani 2025 in DIRETTA | Elisa Longo Borghini favorita

Benvenuti appassionati di ciclismo femminile! Oggi seguiamo in diretta i Campionati Italiani 2025, con la favorita Elisa Longo Borghini pronta a scrivere un'altra pagina di storia su un percorso di 130,5 km da Darfo Boario Terme. Riuscirà la campionessa in carica a difendere il titolo o emergerà una nuova protagonista? Restate con noi e cliccate qui per aggiornamenti live e tutte le emozioni di questa grande sfida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova in linea dei Campionati italiani femminili 2025 di ciclismo su strada. È il momento di vivere insieme la Darfo Boario Terme-Darfo Boario Terme di 130,5 chilometri. La domanda di partenza è una sola. L’attuale regina riuscirà a confermarsi sul trono centrando il terzo successo consecutivo oppure siamo giunti al momento di un fisiologico cambio della guardia? Come sempre sarà la strada l’insindacabile giudice deputato ad emettere il verdetto. Sarà la Darfo Boario Terme- Darfo Boario Terme a stabilire il nome di colei che potrà fregiarsi della maglia tricolore e iscrivere il suo nome nell’albo d’oro dopo quello di Elisa Longo Borghini, vincitrice dell’edizione 2024 davanti a Chiara Consonni e all’attuale compagna di squadra Eleonora Camilla Gasparrini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclismo femminile, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: Elisa Longo Borghini favorita

