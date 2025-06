LIVE Ciclismo femminile Campionati Italiani 2025 in DIRETTA | Elisa Longo Borghini a caccia del sesto titolo

Benvenuti, appassionati di ciclismo femminile! Oggi vivremo in diretta la sfida emozionante dei Campionati italiani 2025, con Elisa Longo Borghini intenta a conquistare il suo sesto titolo. La corsa di 130,5 km tra Darfo Boario Terme promette emozioni intense e sorprese imprevedibili. Rimanete con noi per seguire ogni battuta, ogni scatto e ogni emozione di questa grande prova. La domanda è: riuscirà Elisa a confermarsi ancora una volta? Scopriamolo insieme!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova in linea dei Campionati italiani femminili 2025 di ciclismo su strada. È il momento di vivere insieme la Darfo Boario Terme-Darfo Boario Terme di 130,5 chilometri. La domanda di partenza è una sola. L'attuale regina riuscirà a confermarsi sul trono centrando il terzo successo consecutivo oppure siamo giunti al momento di un fisiologico cambio della guardia? Come sempre sarà la strada l'insindacabile giudice deputato ad emettere il verdetto. Sarà la Darfo Boario Terme- Darfo Boario Terme a stabilire il nome di colei che potrà fregiarsi della maglia tricolore e iscrivere il suo nome nell'albo d'oro dopo quello di Elisa Longo Borghini, vincitrice dell'edizione 2024 davanti a Chiara Consonni e all'attuale compagna di squadra Eleonora Camilla Gasparrini.