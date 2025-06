LIVE Ciclismo femminile Campionati Italiani 2025 in DIRETTA | assolo di Elisa Longo Borghini Cambio bici per la leader della corsa

Segui da vicino l'emozionante finale dei Campionati Italiani 2025 di ciclismo femminile, dove Elisa Longo Borghini sta affrontando un testa a testa mozzafiato. Con un assolo impressionante e un cambio bici strategico, la leader della corsa dimostra di essere una vera guerriera. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e vivi ogni istante di questa stagione indimenticabile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:31 Ultimo chilometro per Elisa Longo Borghini. 16:29 Mancano due chilometri dalla conclusione. 16:27 Monica Trinca Colonel torna a 32” dalla fuggitiva. 16:25 A cinque chilometri dalla fine, a causa di un problema meccanico, Elisa Longo Borghini ha dovuto cambiare bici. 16:24 Problema meccanico per Elisa Longo Borghini. Cambio bici per la battistrada 16:22 La detentrice del titolo continua nella sua azione e pedala verso il sesto titolo nazionale della sua carriera. 16:20 Siamo a sette chilometri dalla fine della corsa. 16:18 Elisa Longo Borghini passa ancora sulla linea del traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclismo femminile, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: assolo di Elisa Longo Borghini. Cambio bici per la leader della corsa

Elisa Longo Borghini: "Al Giro per la classifica, al Tour per le tappe. Mondiale durissimo? Meglio per me"

