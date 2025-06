LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | si parte con Furlani e Fantini Italia per la rimonta!

Gli Europei di Atletica a Squadre 2025 sono in pieno svolgimento, e l’Italia si prepara alla sfida decisiva. Furlani e Fantini sono pronti a guidare la rimonta, mentre l’Olanda mantiene un vantaggio considerevole. La passione, la tenacia e la determinazione degli azzurri faranno la differenza: oggi più che mai, crediamo nel nostro sogno di conquistare il podio. La gara è appena iniziata, e ogni secondo conta...

17.46 L'Olanda ha un vantaggio importante in classifica, ma in Coppa Europa tutto può cambiare da un momento all'altro. L'Italia deve crederci, perché oggi è la giornata in cui è più solida in assoluto. Ci sarà sicuramente da stringere i denti e limitare i danni nel disco con Enrico Saccomano. Le grandi incognite sono poi Alessandro Sibilio, reduce da una brutta gastroenterite che ne aveva persino messo a rischio la partecipazione, e la 4×100 maschile, completamente da improvvisare dopo l'infortunio di Lorenzo Patta. 17.44 Gli azzurri in gara oggi: 18.00 Salto in lungo maschile: Mattia Furlani

Madrid: cominciamo dal quarto posto di Elisa Molinarolo nell’asta con 4,45 davanti al Palazzo Reale spagnolo. Primi 13 punti per l’Italia agli Europei a squadre DIRETTA TV su RaiSport Ph. Grana/FIDAL #atleticaitaliana Vai su Facebook

, ! Dalle 16 gli Europei a squadre di Madrid: Molinarolo e Oliveri nel salto con l’asta DIRETTA TV su @RaiSport #atleticaitaliana #ETCH2025 Vai su X

Europei a squadre di atletica 2025: programma, orari e dove vedere le gare in diretta; Europei a squadre: Madrid LIVE; Diretta Rai Sport Sabato 28 Giugno 2025 Calcio Finale Europei Under 21, Ciclismo, Nuoto, Atletica.

