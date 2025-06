LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | Olanda Italia e Polonia in un fazzoletto di punti!

Segui in tempo reale i Campionati Europei a squadre di atletica 2025 in Olanda, dove Italia, Polonia e altri Paesi si contendono punti cruciali. Con aggiornamenti costanti e momenti emozionanti, questa competizione promette sorprese e sfide epiche. Resta con noi e clicca qui per non perdere neanche un istante di questa battaglia sportiva mozzafiato!

20.09 Matteo Sioli supera 2,18 al primo tentativo. Ma ora da 2,21 in avanti si farà veramente sul serio per i piazzamenti. 20.07 Molto importante tra poco la gara degli 800 metri donne. Questa la startlist della serie veloce: 1 Lorea Ibarzabal ESP 07 Nov 1994 1:59.80 2:00.70 2 Gabija Galvydyt? LTU 17 Jan 2000 1:59.18 2:00.05 3 Abigail Ives GBR 06 Feb 2004 1:59.49 1:59.49 4 Eloisa Coiro ITA 01 Dec 2000 1:58.64 1:58.64 5 Audrey Werro SUI 27 Mar 2004 1:57.25 1:57.25 6 Anna Wielgosz POL 09 Nov 1993 1:58.69 1:58.

