LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | misura assurda di Tentoglou Furlani deve reagire

L'emozione è alle stelle agli Europei a squadre di atletica 2025: ogni attimo conta e le performance sono da cardiopalma. Con tentoglou che stabilisce misure da record e Furlani pronto a reagire, il destino di questa competizione si scrive ora. Clicca qui per vivere in diretta tutto lo spettacolo e restare aggiornato sulle imprese dei nostri atleti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.30 Comincia bene Sara Fantini! E’ al comando con 70,22 metri! E’ la prima a valicare la soglia dei 70 metri. 18.30 Lo svedese Montler è quarto a 7,97 metri. 18.28 Attenzione, arriva il secondo nullo per lo svizzero Ehammer. Uno dei grandi favoriti è a rischio. 18.25 Tentoglou mette le cose in chiaro: 8.46 metri. Primato mondiale stagionale, record dei campionati. Mattia Furlani, se vorrà batterlo, dovrà fare il record italiano di Andrew Howe. 18.24 Grandissimo salto di Tentoglou, occhio. 18.23 Nel martello femminile ancora nessuna ha valicato i 70 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it