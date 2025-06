LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | l’Italia recupera tanti punti all’Olanda con Simonelli Furlani e Fantini

Segui in diretta gli Europei a squadre di atletica 2025, un evento ricco di emozioni e sorprese. L’Italia si sta rivelando protagonista, recuperando punti cruciali contro l’Olanda grazie alle performance di Simonelli, Furlani e Fantini. Resta sintonizzato per aggiornamenti live e scopri come si svolge questa sfida appassionante, tra strategie vincenti e grandi imprese sportive, che potrebbero cambiare le sorti della classifica. La competizione è ancora aperta: chi salirà sul podio?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SUGGESTIONE PEDRO PICHARDO: DIVENTERÀ ITALIANO? 19.42 Sara Fantini si migliora con 70,56, ma resta quarta. Chiuderà in questa posizione. 19.42 La classifica generale dopo il lungo maschile: 1 Paesi Bassi – 174,5 2 Italia – 162 3 Polonia – 156,5 4 Spagna – 155 5 Francia – 149 6 Gran Bretagna e Irlanda del Nord – 143 7 Germania – 141 8 Svezia – 134,5 9 Cechia – 120,5 10 Ungheria – 119,5 11 Svizzera – 118 12 Ucraina – 112,5 13 Portogallo – 108,5 14 Grecia – 99,5 15 Finlandia – 91 16 Lituania – 49 19.40 La classifica finale del salto in lungo: 1 Miltiadis Tentoglou – Grecia 8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: l’Italia recupera tanti punti all’Olanda con Simonelli, Furlani e Fantini

Europei a squadre: convocati Molinarolo e Bertoldo Verso Madrid (26-29 giugno): Bruni costretta alla rinuncia nell’asta dopo la caduta di venerdì a Parigi, Diaz sostituito da Biasutti nel triplo, Sibilio in forse nei 400 ostacoli LEGGI shorturl.at/fBleC #atleticait Vai su Facebook

Coppa Europa lanci: Fantini è terza; Coppa Europa Lanci: Sara Fantini doppio SB e terzo posto, PB di Iacocca negli U23; Parigi: Furlani e Fantini in finale, Simonelli ok.

