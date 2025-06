LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | l’Italia prova la fuga! Ma ora bisogna difendersi tra disco e 4×100

Segui in diretta gli Europei a squadre di atletica 2025, un appuntamento imperdibile per tifare Italia! La nostra nazionale sfida le avversarie con determinazione, puntando su staffette sicure e prestazioni solide. Tra sorprese, sfide emozionanti e il possibile debutto di Pedro Pichardo con la maglia azzurra, ogni attimo conta. Resta aggiornato per scoprire se l’Italia riuscirà a conquistare il podio e scrivere una nuova pagina di storia sportiva!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SUGGESTIONE PEDRO PICHARDO: DIVENTERÀ ITALIANO? 21.20 Inutile dire che per l’Italia bisogna prima di tutto portare all’arrivo entrambe le staffette, senza prendersi rischi con i cambi di testimone. 21.19 Ora la serie lenta della 4×100 maschile. 21.19 Mancano solo le due staffette 4×100, triplo donne e disco uomini. Per l’Italia è imperativo chiudere con prestazioni solide. 21.18 Saraceni resta quinta nel triplo, Saccomano 12° nel disco. Qui la Polonia ci recupererà punti, anche se non tantissimi. 21.18 La classifica generale dopo il salto in alto maschile: 1 Italia 245 2 Polonia 219. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: l’Italia prova la fuga! Ma ora bisogna difendersi tra disco e 4×100

