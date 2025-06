LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | l’Italia balza al comando! Ma la Polonia ci fa sentire il fiato sul collo

Gli Europei a Squadre di Atletica 2025 sono nel vivo e l'Italia si prende la testa della classifica, ma la Polonia non molla, respirandoci sempre sul collo. L’emozione è alle stelle e ogni risultato può cambiare le sorti della gara. Resta con noi per non perdere neanche un aggiornamento: la sfida tra le grandi d’Europa si fa sempre più avvincente!

20.43 Arriva il primo errore della gara per Sioli a 2,27. 20.42 Nel triplo femminile per ora hanno saltato in 11 e non si è andati oltre i 13,29 metri. Gara modestissima per ora. 20.41 Lo svedese Stahl vola al comando nel disco con 66,32 metri. 20.40 Nullo per la polacca Laskowska al primo tentativo nel triplo femminile. 20.39 Il polacco Kolodziejski è fuori: chiuderà sesto nel salto in alto, dunque perderà punti da Matteo Sioli. 20.38 L'olandese Rolvink parte forte nel disco. 63,73 metri.

