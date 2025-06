LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | Italia in testa con un buon vantaggio sulla Germania Saraceni MVP ultima giornata decisiva

Gli Europei a Squadre di Atletica 2025 si stanno finalmente decollando, con l'Italia in testa e un vantaggio consistente sulla Germania, grazie alle performance straordinarie di Saraceni, il MVP della competizione. La battaglia decisiva si avrà nell'ultima giornata, che potrebbe cambiare le sorti di questa emozionante sfida continentale.

22.09 La classifica generale al termine della terza giornata: 1 Italia 290 2 Germania 266 3 Polonia 256.5 4 Paesi Bassi 253.5 5 Gran Bretagna & NI 252 6 Spagna 249 7 Francia 230.5 8 Svezia 207.5 9 Cechia 204.5 10 Svizzera 204 11 Portogallo 190 12 Grecia 182 13 Ungheria 181.5 14 Ucraina 160 15 Finlandia 158.5 16 Lituania 102.5 22.07 La classifica finale del triplo femminile: 1 Caroline Joyeux Germania 14.42 m -0.1 ms 2 Maja Åskag Svezia 14.18 m +0.3 ms SB 3 Erika Giorgia Anoeta Saraceni Italia 14.08 m +0.1 ms PB 4 Oxana Koreneva Grecia 13.

Pernici secondo! #ETCH2025 Francesco, che grinta! Primato personale degli 800 agli Europei a squadre di Madrid con 1:44.39 DIRETTA TV RaiSport Ph. Grana/FIDAL #atleticaitaliana Vai su Facebook

, ! Dalle 16 gli Europei a squadre di Madrid: Molinarolo e Oliveri nel salto con l’asta DIRETTA TV su @RaiSport #atleticaitaliana #ETCH2025 Vai su X

