LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | Italia con Furlani Fantini e Saraceni Attesa per le 4×100

Benvenuti alla diretta live degli Europei a squadre di atletica 2025, un evento imperdibile che infiamma Madrid! Tra grandi protagonisti come Furlani, Fantini e Saraceni, le emozioni sono alle stelle mentre le nazioni si sfidano per conquistare il podio. Non perdete nemmeno un attimo delle dodici gare in programma oggi allo Stadio Vallehermoso: la corsa verso la vittoria continua con tensione e passione. Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei a squadre 2025 di atletica. Allo Stadio Vallehermoso di Madrid, che durante questo fine settimana ospiterà la ex Coppa Europa, si entra ancor di più nel vivo della competizione. Altre dodici gare si disputeranno quest’oggi, con punti preziosi che verranno messi a disposizione alle nazioni in caccia del successo finale. La strada per la difesa del titolo si è fatta complicata per ciò che riguarda l’ Italia. Dopo la prima giornata di gare, la formazione azzurra è terza in classifica a quota 133 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: Italia con Furlani, Fantini e Saraceni. Attesa per le 4×100

In questa notizia si parla di: diretta - atletica - europei - squadre

LIVE Atletica, Diamond League Doha 2025 in DIRETTA: prova discreta per Tortu, attesa per Sibilio - Segui in diretta la Diamond League di Doha 2025, dove gli atleti si sfidano per la gloria. Attesa per la prestazione di Tortu e la risonanza dei suoi risultati.

Pernici secondo! #ETCH2025 Francesco, che grinta! Primato personale degli 800 agli Europei a squadre di Madrid con 1:44.39 DIRETTA TV RaiSport Ph. Grana/FIDAL #atleticaitaliana Vai su Facebook

, ! Dalle 16 gli Europei a squadre di Madrid: Molinarolo e Oliveri nel salto con l’asta DIRETTA TV su @RaiSport #atleticaitaliana #ETCH2025 Vai su X

LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: Olanda in fuga, l’Italia è terza con l’infortunio di Patta; LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: bene Molinarolo, non brilla Oliveri. Italia discreta, Germania già in apnea dopo due gare disastrose; Europei a squadre di atletica 2025: programma, orari e dove vedere le gare in diretta.

Diretta europei squadre atletica 2025/ Video streaming Rai: Biasutti chiude secondo! (oggi 27 giugno) - Diretta Europei a squadre atletica 2025 streaming video Rai oggi venerdì 27 giugno: orario e risultato live delle gare, l’Italia è detentrice. Da ilsussidiario.net

Atletica oggi, Europei a squadre 2025: il programma della seconda giornata e dove vedere le gare in diretta - Nadia Battocletti, capitana azzurra insieme a Tortu: "Una squadra forte e speciale, pronti a dare il massimo" ... Scrive today.it