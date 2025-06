LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | inizia la gara di salto in lungo con Furlani

L'emozionante avventura degli Europei a squadre di atletica 2025 prende il via con la gara di salto in lungo, con protagonisti come Furlani e Tentoglou. Segui in diretta tutte le azioni, aggiornamenti e risultati, dalla fase di qualificazione alle performance più sorprendenti. Resta con noi per non perdere neanche un momento di questa emozionante competizione!

18.07 L'olandese Sluijter inizia con un nullo. 18.05 Tentoglou valica subito gli otto metri: 8,15 per il greco. 18.04 Tocca a Tentoglou. 18.01 Iniziata la gara di salto in lungo. 18.01 La prima gara in pista sarà alle 19.22 con i 110 hs maschili. 18.00 La startlist del lancio del martello femminile: 1 Stamatia Alexandra Scarvelis – Grecia – PB: 71.43 – SB: 70.37 – 17 agosto 1995 2 Mariana Pestana – Portogallo – PB: 68.50 – SB: 66.41 – 18 aprile 2001 3 Lotte Smink – Paesi Bassi – PB: 65.69 – SB: 65.69 – 26 dicembre 2000 4 Iris Nowack – Svizzera – PB: 60.

