LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | 0 punti per l’Olanda nel salto in lungo Furlani deve approfittarne!

I Campionati Europei a squadre di atletica 2025 sono in pieno svolgimento, con emozioni e performance da brivido in diretta. Gli atleti sono pronti a mettere tutto in campo, tra cui Mattia Furlani, che si prepara al suo terzo tentativo nel salto in lungo, mentre l’Italia cerca di recuperare punti preziosi. Non perdere neanche un attimo: clicca qui per aggiornamenti live e vivi ogni momento di quest’appassionante competizione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.01 Tra poco il terzo tentativo di Mattia Furlani. 19.00 Nullo per l’azzurra: martello nella rete. 19.00 Secondo tentativo per Sara Fantini. 19.00 7,69 per il britannico Khogali: è 11°, dunque la sua gara termina qui. 18.58 La gara del martello femminile è ferma perché si è impigliato un martello nella rete. 18.57 Si salva anche lo spagnolo Lescay nel salto in lungo. Ottavo a 7,80. 18.56 Lo svedese Montler si migliora con 7,97, ma resta quarto. 18.53 Salto in sicurezza per lo svizzero Ehammer. E’ 7° con 7,87 metri. La sua gara continua: può essere un pericolo per Mattia Furlani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: 0 punti per l’Olanda nel salto in lungo, Furlani deve approfittarne!

In questa notizia si parla di: furlani - diretta - atletica - europei

LIVE Atletica, Golden Gala 2025 in DIRETTA: show totale con Battocletti, Furlani e Tamberi! - Benvenuti alla grande serata di atletica live dal Golden Gala 2025, la quinta tappa della Diamond League a Roma! Sotto il cielo stellato dello Stadio Olimpico, l’atletica italiana e internazionale si sfidano in un show mozzafiato con protagonisti come Battocletti, Furlani e Tamberi.

CREDIAMOCI! #ETCH2025 Dalle 18 la terza giornata degli Europei a squadre di Madrid: 10 azzurri in gare individuali, più le staffette. L’Italia riparte dal terzo posto parziale DIRETTA TV dalle 17.45 alle 20.45 su RaiSport, diretta streaming integrale su Vai su Facebook

CREDIAMOCI! #ETCH2025 Dalle 18 la terza giornata degli Europei a squadre di Madrid: 10 azzurri in gare individuali, più le staffette. L’Italia riparte dal terzo posto parziale DIRETTA TV dalle 17.45 alle 20.45 su RaiSport, diretta streaming integrale su Vai su X

FINALE Europei indoor, 1ª giornata: Furlani in finale nel lungo, 4X400 mista, oro all'Olanda; Europei indoor, sfuma l'oro per Furlani che è medaglia d'argento: primo podio per l'Italia; Kambundji da record, oro Peleteiro nel triplo.

Europei a squadre di atletica 2025, oggi la terza giornata: 10 azzurri più le staffette - Oggi, sabato 28 giugno, la terza giornata degli Europei a squadre di atletica 2025: super sfida di Furlani nel lungo con Tentoglou ed Ehammer ... Da sportface.it

Diretta Europei a squadre atletica 2025/ Streaming video Rai: programma e gare (oggi 28 giugno) - Diretta Europei a squadre atletica 2025 streaming video Rai, oggi sabato 28 giugno: orario e risultato live delle gare in programma. Scrive ilsussidiario.net