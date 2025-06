Litiga con la moglie e morde un poliziotto | arrestato a Rimini

Una tranquilla serata a Rimini si è trasformata in un episodio di tensione quando un uomo, coinvolto in una violenta lite con la moglie, ha reagito in modo inaspettato. Intervenuti sul posto, gli agenti hanno dovuto affrontare una situazione critica che ha richiesto l'uso di spray urticante e ha portato all'arresto dell’uomo, che ha persino morso uno dei poliziotti. Un episodio che sottolinea quanto possa essere imprevedibile la gestione delle emergenze domestiche.

Rimini, 28 giugno 2025 – Un uomo ha morso uno dei poliziotti che erano intervenuti, nella sua abitazione in via Pascoli a Rimini, per sedare la lite in corso con la moglie. Per questo è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, dopo essere stato fermato con l'utilizzo di spray urticante. Cos’è successo. Vista la lite in corso nell’abitazione, i vicini di casa hanno fatto una segnalazione. Così la polizia si è subito mobilitata ed è accorsa in difesa della donna. È stata trovata visibilmente scossa. Il marito, invece, era alterato dall’ abuso di alcol. Per questo motivo ha cercato di colpire i militari e ha morso uno di loro a una coscia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it