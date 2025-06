Lite e accoltellamento davanti a un bar | la polizia blocca l' aggressore

Una rissa scoppiata davanti a un bar di Formia si è conclusa con un'aggressione sanguinosa, ma grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, l'aggressore è stato fermato e la situazione sotto controllo. La pronta azione della polizia ha evitato conseguenze più gravi e garantito la sicurezza della comunità. I dettagli dell'intervento e le indagini continuano per fare piena luce su quanto accaduto.

Lite e accoltellamento davanti a un bar di Formia. Dopo una segnalazione arrivata al 112, le pattuglie della squadra volante sono intervenute nei pressi del locale e hanno trovato la vittima ferita all'arco sopraccigliare destro da un'arma da taglio. Ottenuta la descrizione dell'aggressore, i. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: lite - accoltellamento - davanti - aggressore

Lite finita con accoltellamento a Trescore, decisa la chiusura di un bar per 5 giorni - Un episodio di violenza ha segnato Trescore: una lite culminata in un accoltellamento il 10 maggio ha portato al ferimento di un 53enne.

Un dipendente di 30 anni di una nota pasticceria di Catania è stato ucciso a coltellate durante una lite avvenuta sul lungomare di Ognina, davanti al locale. L’aggressore, un posteggiatore abusivo di origine straniera, ha colpito la vittima con fendenti a braccia, Vai su Facebook

Giovane accoltellato a Lido Adriano, è grave: l’aggressore si è costituito; Accoltellato fuori da un hotel a Milano, dipendente in fin di vita. Il presunto aggressore è un detenuto ammesso al lavoro esterno, ma è in fuga; Lite tra adolescenti ad Alessandria: giovane accoltellato. Fermato l’aggressore.

Accoltellamento davanti a un bar pontino: arrestato un uomo, ricerche in corso per un secondo aggressore - La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino egiziano, gravemente indiziato di essere l'autore di un accoltellamento avvenuto nei giorni ... latinapress.it scrive

Lite tra cognati nella metro a Roma sfocia nel sangue, accoltellamento per un debito di 50 euro - Un debito di 50 euro scatena una lite tra cognati a Roma, culminata in un'aggressione con coltello. Come scrive virgilio.it