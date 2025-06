L’Italia vola più in alto dell’Europa e guida la ripresa post Covid | il 2024 del traffico aereo europeo nello studio firmato UniBg

L’Italia si afferma come protagonista della ripresa post Covid nel settore aereo europeo, guadagnando terreno e segnando il passo verso un 2024 promettente. La 19ª edizione del FactBook, presentata dall’Università di Bergamo, svela un quadro dinamico di domanda, rotte e tariffe, confermando il nostro Paese come volano di innovazione e crescita nello scenario aeronautico continentale. Un cammino che promette di consolidare ulteriormente la leadership italiana nel prossimo anno.

Bari. L’Italia si erge a leader della ripresa post Covid del traffico aereo europeo. È stata presentata nella mattina di venerdì 27 giugno la 19ª edizione del FactBook, lo studio che approfondisce lo scenario europeo del traffico aereo realizzato dal centro Iccsai Trasporti e Mobilità Sostenibile dell’ Università di Bergamo. L’analisi scatta una fotografia dello stato dell’arte di domanda e offerta, cattura il quadro delle rotte e delle tariffe e l’evoluzione delle regolamentazioni, dei vettori e dei gestori aeroportuali. L’evento, ospitato nel centro congressi dell’aeroporto internazionale Karol Wojtyla di Bari, ha visto la presenza delle massime autorità del trasporto aereo e delle istituzioni pugliesi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - L’Italia vola più in alto dell’Europa e guida la ripresa post Covid: il 2024 del traffico aereo europeo nello studio firmato UniBg

In questa notizia si parla di: traffico - aereo - europeo - italia

L’aumento esponenziale del traffico aereo presso l’Aeroporto Costa d’Amalfi e Cilento: Sfide e Opportunità - L’aumento esponenziale del traffico aereo presso l’Aeroporto Costa d’Amalfi e Cilento apre un nuovo capitolo di sfide e opportunità per il territorio.

Michael O’Leary accusa la Commissione Ue di tollerare la cattiva gestione del traffico aereo in Francia, Germania, Spagna, Grecia e Regno Unito. Cresce la tensione sul futuro del cielo unico europeo ? https://l.euronews.com/mc2 Vai su X

Michael O’Leary accusa la Commissione Ue di tollerare la cattiva gestione del traffico aereo in Francia, Germania, Spagna, Grecia e Regno Unito. Cresce la tensione sul futuro del cielo unico europeo Vai su Facebook

Traffico aereo: Fact Book 2025, Italia leader della ripresa in Europa; L’Italia vola più in alto dell’Europa e guida la ripresa post Covid: il 2024 del traffico aereo europeo nello studio firmato UniBg; FactBook 2025 dell’Università di Bergamo, Italia leader della ripresa del traffico aereo in Europa.

Italia tra Paesi leader nella ripresa traffico aereo europeo - È quanto rileva la XIX edizione del FactBook 2025, lo studio che approfondisce lo scenario europeo del trasport ... Riporta ansa.it

FactBook 2025 dell’Università di Bergamo, Italia leader della ripresa del traffico aereo in Europa - BARI (ITALPRESS) – È stata presentata oggi la XIX Edizione del FactBook 2025, lo studio che approfondisce lo scenario europeo del trasporto aereo, ... Come scrive ilnordestquotidiano.it