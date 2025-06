L’Italia sogna con la triplista del futuro | Erika Saraceni show all’ultimo salto misura di carattere agli Europei a squadre

l’Italia sogna con la triplista del futuro, Erika Saraceni, che ha incantato agli ultimi Europei a squadre con un salto di grande carattere. Questa giovane promessa, milanese di 19 anni, nata dall’amore di due atleti, sta scrivendo il suo nome nel panorama internazionale, portando l’Italia ancora più in alto nel salto triplo. Con determinazione e talento, Erika si prepara a conquistare nuove vette. E il suo viaggio è appena iniziato...

Signore e signori, l ‘Italia ha trovato il proprio talento nel salto triplo femminile che attendeva da tempo: Erika Giorgia Anoeta Saraceni. Questo il nome completo della 19enne milanese, nata dall’amore di papà Enrico (ex quattrocentista) e mamma Rosa Anibaldi, che si sono conosciuti allo Stadio Anoeta (da lì viene il suo terzo nome), l’impianto spagnolo in cui gioca la Real Sociedad. Proprio in terra iberica, ma a Madrid, l’azzurra ha illuminato la scena agli Europei a squadre ed è andata ben oltre le più rosee aspettative. Lo scorso 21 maggio si era spinta a 14.01 metri in quel di Svaona e poi il 14 giugno aveva siglato un 13. 🔗 Leggi su Oasport.it