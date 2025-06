Liste Pd alle elezioni regionali nelle Marche tutti i nomi

In vista delle prossime elezioni regionali nelle Marche, il Partito Democratico presenta le sue liste ufficiali nelle cinque province, con una squadra di candidate e candidate di grande spessore. L'Assemblea Regionale ha scelto con forza cinque donne come capoliste, sottolineando l'impegno del PD per un rinnovamento autentico. Tra i nomi di rilievo, Fabrizio Cesetti a Fermo, pronto a tentare il terzo mandato. La sfida è aperta: scopriremo chi guiderà il cambiamento nelle Marche.

Ancona, 28 giugno 2025 - L'Assemblea Regionale del Partito Democratico delle Marche ha approvato le liste del Partito nelle cinque Province per le prossime elezioni regionali che si svolgeranno in autunno (la data ancora non c'è). Capoliste cinque donne. A Fermo c'è l'ex assessore regionale Fabrizio Cesetti, che correrà per un terzo mandato in Consiglio. Sempre in tema di eventuale terzo mandato, non ci saranno Antonio Mastrovincenzo e Manuela Bora, entrambi dell'Anconetano. Ecco tutti i nomi. Pesaro Urbino 1. Vitri Micaela (capolista) 2. Cecarini Luisa 3. Minardi Renato Claudio 4. Morani Alessia 5.

