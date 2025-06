L’Iran ha punito Israele per i suoi crimini | a Beirut la propaganda di Hezbollah celebra Teheran

L'Iran ha risposto con fermezza ai crimini di Israele, celebrando la sua alleanza con Hezbollah a Beirut. Un fiume di manifestanti si snoda tra i palazzi di Haret Hreik, sventolando bandiere e alimentando il clima di tensione politica. La propaganda di Teheran si fa sentire forte e chiara, rafforzando i legami con i suoi alleati nel cuore del Libano. Un momento che segna un capitolo cruciale in questa complessa regione...

( Beirut) – Un fiume colorato e rumoroso si muove fra i palazzi fatiscenti e crollati del quartiere di Haret Hreik, la parte settentrionale del sobborgo di Dahieh, la cosiddetta Beirut meridionale roccaforte di Hezbollah. In migliaia si sono radunati qui sventolando centinaia di bandiere del Partito di Dio, dell'Iran, della Palestina e quasi come una novitĂ dal sapore politico anche del Libano. L'obiettivo di questo serpentone, guardato da lontano dalla polizia libanese, è raggiungere l'ambasciata della Repubblica Islamica dell'Iran per festeggiare la vittoria degli Ayatollah contro Israele. Una guerra durata dodici giorni come dichiarato dal presidente iraniano Masoud Pezeshkian che adesso la propaganda di Teheran vuole rivendicare come un successo.

