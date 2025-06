L’Inter scopre Chivu il dittatore democratico che non sa dove fumare Corsera

abilità nel leggere il campo e la sua capacità di adattarsi alle sfide più complesse. Cristian Chivu si sta affermando come il dittatore democratico di un'Inter che, sotto la sua guida, mira a conquistare nuovi traguardi senza rinunciare alla propria identità. Con stile deciso e rispetto per il gruppo, il suo approccio promette di rivoluzionare le strategie e i risultati della squadra, dimostrando che leadership e umiltà possono coesistere in modo vincente.

Cristian Chivu si è preso l’Inter senza proclami e senza grosse rivoluzioni. D’altronde ha ereditato una squadra che in 4 anni ha fatto due finali di Champions. Nella tesi scritta a Coverciano – racconta il Corsera – si definiva “un uomo fortunato”, oggi sembra un tecnico pragmatico, empatico, capace di usare le “parole gentili” ma anche di smontare gerarchie e moduli con la naturalezza di chi sa dove sta andando. Senza dimenticare le sue metafore trash. Chivu, il dittatore democratico che non sa dove fumare (Corsera). Scrive così il quotidiano: “ Nella sua tesi del 2020 a Coverciano, alla quale abbina una laurea in Scienze Motorie, un master in Marketing e la problematica ricerca di angoli per fumatori qui negli Usa, Cristian Chivu si definisce un «uomo fortunato». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’Inter scopre Chivu il dittatore democratico che non sa dove fumare (Corsera)

In questa notizia si parla di: inter - chivu - corsera - scopre

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

L’Inter scopre Chivu il dittatore democratico che non sa dove fumare (Corsera).

L’Inter scopre Chivu il dittatore democratico che non sa dove fumare (Corsera) - L'allenatore dell'Inter Christian Chivu osservato e scandagliato dal Corriere della Sera, che ne traccia un profilo umano e tecnico. Si legge su ilnapolista.it

Corsera - Ecco l'Inter di Chivu: il 3-5-2 non è già più un dogma. Le parole di De Vrij dicono che... - Potrebbe essere questa, come evidenzia il Corriere della Sera, una delle grandi novità della gestione Chivu in queste prime ... Lo riporta msn.com