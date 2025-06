L’Inter chiama i Red Devils | il Manchester United ha già chiuso

L'Inter si fa sentire nel mercato estivo: mentre il Manchester United chiude ufficialmente con i Red Devils, i nerazzurri svelano le loro mosse per rinforzare l’attacco di Cristian Chivu. Marotta e Ausilio sono determinati a chiudere l’affare Bonny con il Parma, puntando a rafforzarsi prima dell’inizio della stagione. Le prossime settimane saranno decisive: l’Inter ha tutte le intenzioni di sorprendere.

