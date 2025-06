L’Intelligenza Artificiale analizza TAC e Risonanze | 40% delle prescrizioni è inappropriato

L’intelligenza artificiale rivoluziona la diagnostica medica: nel 40% dei casi, TAC e risonanze magnetiche sono inappropriati. Un’analisi innovativa, presentata al forum FIASO di Siracusa, ha evidenziato che 4 esami su 10 potrebbero essere evitati grazie a algoritmi intelligenti. Questa scoperta apre nuove strade per un uso più efficiente e sostenibile delle risorse sanitarie. Vuoi scoprire come l’IA può migliorare la tua assistenza sanitaria? Leggi oltre.

ABBONATI A DAYITALIANEWS I risultati del progetto pilota presentati al forum FIASO a Siracusa. Un algoritmo di intelligenza artificiale (IA) ha rivelato che 4 esami diagnostici su 10 tra TAC e risonanze magnetiche effettuati in Puglia non sono clinicamente appropriati. L’analisi è parte di un progetto pilota presentato durante il forum “Logos & Téchne”, promosso dalla Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso). Uno studio su oltre 17.000 prescrizioni. Il progetto, realizzato da Aress Puglia, ha analizzato più di 17.000 prescrizioni provenienti da strutture sanitarie delle province di Bari, Foggia e Lecce. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - L’Intelligenza Artificiale analizza TAC e Risonanze: 40% delle prescrizioni è inappropriato

In questa notizia si parla di: intelligenza - artificiale - analizza - risonanze

TikTok adesso dà vita alle foto: l’Intelligenza artificiale è sempre più integrata nei social - TikTok ha rivoluzionato il modo di vivere le immagini, introducendo AI Alive, uno strumento innovativo che trasforma foto statiche in video animati.

L’Italia che cambia con l’Intelligenza Artificiale: oltre 240 storie di innovazione reale Abbiamo appena pubblicato il Report sull’#IntelligenzaArtificiale per il Sistema Italia: oltre 240 casi d’uso concreti, raccolti grazie alla collaborazione con il nostro Sounding Bo Vai su Facebook

Così l’intelligenza artificiale scova gli esami inutili: in un test il 40% potevano essere evitati; Oltre il 40% delle Tac e Risonanze non è appropriato: l’intelligenza artificiale svela l’errore; Ecco il software made in Italy che prevede se ci si ammalerà di Alzheimer.

Così l’intelligenza artificiale scova gli esami inutili: in un test il 40% potevano essere evitati - Uno studio dell'Aress Puglia dimostra come l'intelligenza artificiale possa ridurre gli esami inappropriati e le liste d'attesa ... Secondo ilfattoquotidiano.it

L'Ia passa a setaccio tac e risonanze, 4 su 10 inappropriate - Secondo uno studio che ha utilizzato un algoritmo di Ia, nella regione Puglia almeno 4 prescrizioni su 10 per tac e ... Come scrive ansa.it