Tanti gol ed emozioni a non finire nella finale dei Campionati Europei Under 21 di calcio 2025, andata in scena stasera a Bratislava (in Slovacchia). L’ Inghilterra, dopo 120 minuti, ha battuto la Germania riuscendo nell’impresa di bissare il titolo ottenuto due anni fa confermandosi per la seconda edizione consecutiva sul trono continentale a livello giovanile. La Nazionale dei Tre Leoni aveva indirizzato la partita nelle battute iniziali, portandosi sul 2-0 dopo 24 minuti grazie ai gol di Elliott e Hutchinson per poi subire la rimonta dei pari età tedeschi. Woltemade e compagni hanno accorciato le distanze poco prima dell’intervallo con la rete di Weiper, trovando il pareggio poi al 61? con Nebel e rimettendo tutto in discussione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Inghilterra si fa rimontare dalla Germania e poi vince ai supplementari la finale degli Europei U21

