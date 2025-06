L'Inghilterra castiga la Germania in finale dell'Europeo Under 21 | gli inglesi trionfano ai supplementari

Un’autentica battaglia sportiva tra due grandi rivali, l’Inghilterra e la Germania, culminata con un emozionante trionfo inglese ai supplementari. La partita, avvincente e ricca di colpi di scena, ha visto gli inglesi dominare il primo tempo, per poi subire il ritorno tedesco nella ripresa. Ma è stata la rete decisiva di Rowe al secondo minuto dei supplementari a garantire agli inglesi il meritato successo e il titolo europeo under 21. Continua a leggere.

L'Inghilterra domina il primo tempo ma la Germania recupera e risorge nella ripresa. Decisiva la rete al 2° minuto del primo tempo supplementare di Rowe che ferma il tabellino sul 3-2 per gli inglesi che conquistano il torneo continentale di categoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

