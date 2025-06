Linee del tram Nuovo ordine in centro e spunta il maxi marciapiede

Nel cuore pulsante di Milano, tra il Duomo e il Castello Sforzesco, un nuovo capitolo si sta scrivendo con il restyling delle linee del tram e la creazione di un maxi marciapiede. Un progetto ambizioso che trasformerà piazza Cordusio e le vie circostanti, migliorando la mobilità e l’estetica urbana. Nove linee tranviarie cambieranno percorso, aprendo nuove prospettive per vivere e scoprire il centro storico.

In piazza Cordusio nel cuore del centro storico, a metà strada tra il Duomo e il Castello Sforzesco, è in corso un articolato progetto di recupero urbano che prevede il rinnovo dei binari del tram. La riqualificazione riguarda un’area di circa 8.700 mq e oltre alla piazza investe le vie Cordusio, Orefici e l’ultimo tratto di via Dante. Per consentire questo imponente intervento nove diverse linee tranviarie cambieranno percorso (i tram 2, 3, 12, 14, 15, 16, 19, 24 e 27) fino al prossimo 14 settembre, con la riattivazione di tutte le tratte il 15 settembre, prima dell’apertura delle scuole. Il progetto prevede innanzitutto la pedonalizzazione dell’ultimo tratto di via Dante, dall’incrocio con via Meravigli, allargando il marciapiede dagli attuali 4 metri ad oltre 10 metri, integrando l’attuale ‘isola’ spartitraffico della fermata del tram. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Linee del tram. Nuovo ordine in centro e spunta il maxi marciapiede

