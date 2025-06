Linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga | stop ai treni partono i lavori di manutenzione

Dal 7 luglio al 4 agosto, la linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga subirà una sospensione temporanea per importanti lavori di manutenzione. Questa pausa, pensata per garantire un servizio più efficiente e affidabile, interesserà i collegamenti tra le due città e richiede la nostra comprensione e pazienza. Durante questo periodo, si invitano i pendolari a pianificare in anticipo i loro viaggi, perché il miglioramento del servizio è un investimento nel futuro della mobilità locale.

Dal 7 luglio al 4 agosto la circolazione ferroviaria lungo la linea Arezzo–Sinalunga sarà temporaneamente interrotta per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria. I lavori, finalizzati a migliorare l’efficienza e la qualità del servizio, sono stati programmati nel periodo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: linea - ferroviaria - arezzo - sinalunga

Lavori sulla linea ferroviaria tra Modena a Bologna, treni cancellati e bus sostitutivi - Nei giorni 17 e 18 maggio, i lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Bologna – Piacenza comporteranno cancellazioni di treni tra Modena e Bologna.

Linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga: stop temporaneo della circolazione per lavori di manutenzione. Bus sostitutivi; Viadotto San Giuliano migliore ubicazione per stazione alta velocità. Lo studio di un lettore/tecnico; Treni, linee Arezzo-Sinalunga e Arezzo-Stia: affidato il servizio per i prossimi dieci anni.

Linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga: stop temporaneo della circolazione per lavori di manutenzione. Bus sostitutivi - Dal 7 luglio al 4 agosto 2025 la circolazione ferroviaria lungo la linea Arezzo–Sinalunga sarà temporaneamente interrotta per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria. Secondo corrierediarezzo.it

Messa in sicurezza della linea ferroviaria Sinalunga-Arezzo-Stia: 950mila euro - la Nazione - Un contributo straordinario da 950mila euro è stato destinato alla messa in sicurezza della linea ferroviaria Sinalunga- Da lanazione.it