Linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga | sospensione temporanea della circolazione per lavori di manutenzione programmata

Dalla bellezza artistica di Arezzo alle pittoresche vie di Sinalunga, la linea ferroviaria tra queste due località si prepara a un importante intervento di manutenzione. Dal 7 luglio al 4 agosto 2025, i treni fermeranno temporaneamente il loro viaggio per migliorare l’efficienza e l’affidabilità del servizio, garantendo un’esperienza di viaggio ancora più confortevole in futuro. Le operazioni sono state pianificate attentamente per minimizzare i disagi ai passeggeri, assicurando che il vostro viaggio riprenda al massimo della qualità.

Arezzo, 28 giugno 2025 – Dal 7 luglio al 4 agosto 2025 la circolazione ferroviaria lungo la linea Arezzo–Sinalunga sarà temporaneamente interrotta per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria. I lavori, finalizzati a migliorare l’efficienza e la qualità del servizio, sono stati programmati nel periodo estivo, caratterizzato da una minore affluenza di passeggeri, così da ridurre al minimo i disagi per l’utenza. Le modifiche nel dettaglio: dal 7 all’11 luglio la sospensione riguarderà l’intero tratto Arezzo–Sinalunga; dal 12 luglio al 4 agosto la sospensione interesserà solo la tratta Arezzo–Civitella BP, mentre da Civitella BP a Sinalunga il servizio ferroviario proseguirà regolarmente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga: sospensione temporanea della circolazione per lavori di manutenzione programmata

In questa notizia si parla di: arezzo - sinalunga - linea - ferroviaria

Linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga: stop ai treni, partono i lavori di manutenzione - Dal 7 luglio al 4 agosto, la linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga subirà una sospensione temporanea per importanti lavori di manutenzione.

Linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga: sospensione temporanea della circolazione per lavori di manutenzione programmata; Ferrovie: stop treni linea Arezzo-Sinalunga per lavori; Arezzo, fulmine cade sulla linea ferroviaria per Sinalunga. Disagi e ritardi per i treni Lfi.

Linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga: sospensione temporanea della circolazione per lavori di manutenzione programmata - Arezzo, 28 giugno 2025 – Dal 7 luglio al 4 agosto 2025 la circolazione ferroviaria lungo la linea Arezzo–Sinalunga sarà temporaneamente interrotta per consentire l’esecuzione di interventi di manutenz ... lanazione.it scrive

Ferrovie: stop treni linea Arezzo-Sinalunga per lavori - Sinalunga sarà temporaneamente interrotta per interventi di manutenzione ordinaria. Lo riporta controradio.it