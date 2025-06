L’incubo di Maggie su Rai 2 | trama cast e curiosità sul thriller di stasera del ciclo ' Nel Segno del Giallo'

Se ami i thriller intensi e ricchi di suspense, questa sera su Rai 2 non puoi perderti "L'incubo di Maggie". Nel ciclo "Nel segno del giallo", un film che ti terrà col fiato sospeso tra menzogne, stalking e inganni, dimostrando che a volte dire "no" può essere più pericoloso che mai. Prepara popcorn e adrenalina: l'appuntamento è alle 21.20 per un viaggio nel lato oscuro della mente umana.

Quando dire "no" diventa pericoloso. Stasera 28 giugno su Rai 2, una giovane baby-sitter deve affrontare un incubo fatto di stalking, menzogne e paura in un thriller dove niente è come sembra. Appuntamento da non perdere per gli amanti del genere thriller: stasera, sabato 28 giugno alle 21.20 su Rai 2, per il ciclo Nel segno del giallo, arriva in prima visione assoluta il film L'incubo di Maggie, un avvincente thriller psicologico diretto da Brittany Underwood. A seguire la seconda puntata di Nella mente di Narciso con Roberta Bruzzone incentrato sull'omicidio di Sarah Scazzi. La trama Maggie è una giovane ragazza alla pari che lavora come baby-sitter per una delle famiglie più influenti e rispettate della città. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L’incubo di Maggie su Rai 2: trama, cast e curiosità sul thriller di stasera del ciclo 'Nel Segno del Giallo'

In questa notizia si parla di: thriller - incubo - maggie - stasera

#PrimaVisioneAssoluta - Alle 21.20 ""L'incubo di Maggie" di Brittany Underwood con Nicolette Langley, Matthew Pohlkamp, Kate Watson | Quando Maggie decide di lasciare il lavoro di baby-sitter per concludere un master, i genitori dei bambini di cui si occup

