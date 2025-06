L' incubo di Maggie la recensione | un thriller televisivo stanco e prevedibile

L'incubo di Maggie, il nuovo thriller su Rai2 e RaiPlay, si presenta come un prodotto prevedibile e privo di sorprese. La storia di Maggie, babysitter vittima dell'ossessione del suo ex capo, avrebbe potuto regalare tensione e suspense, ma si perde in cliché scontati e trame telefonate. Un’occasione sprecata per un genere che merita ben altro. Scopriamo insieme perché questa produzione delude le aspettative.

Al centro di L'incubo di Maggie una giovane babysitter, che dopo essersi licenziata finisce vittima del risentimento del suo ex capo che aveva respinto, ritrovandosi in estremo pericolo. Su Rai2 e RaiPlay. Maggie Ford è la giovane babysitter che si occupa dei piccoli Kaeden e Kohen, i due figli della ricca famiglia Cargill, composta dal marito e ricco imprenditore Frederick e da sua moglie Kristen. Un giorno la ragazza decide di licenziarsi, in quanto ha deciso di proseguire gli studi che aveva interrotto, una decisione che viene presa con dispiacere dai bambini e con astio dal padrone di casa, il quale arriva anche a farle delle avance non gradite. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L'incubo di Maggie, la recensione: un thriller televisivo stanco e prevedibile

