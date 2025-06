L' incubo di Maggie il film stasera in tv | trama e cast

Stasera in tv, preparatevi a immergervi in un thriller avvincente: "L’incubo di Maggie" su Rai 2 alle 21.20. Questa pellicola intensa ci porta nel mondo oscuro delle apparenze, narrando la lotta di una giovane donna intrappolata in una villa elegante e inquietante. Una storia che tiene col fiato sospeso, tra mistero e suspense. Non perdete l’occasione di scoprire come si sviluppa questa suspense che vi terrà incollati allo schermo fino all’ultimo minuto.

Arriva in prima serata su Rai 2 oggi, 28 giugno 2025 a partire dalle 21.20, "L’incubo di Maggie", un thriller ad alta tensione che esplora il lato oscuro delle apparenze e mette in scena una giovane donna costretta a combattere per la propria sopravvivenza. Ambientato in una villa elegante e. 🔗 Leggi su Today.it

