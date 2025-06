Liliana Resinovich spunta il terzo uomo | di chi si tratterebbe La rivelazione di Sterpin

Il caso di Liliana Resinovich, scomparsa e poi trovata deceduta nel 2022 a Trieste, continua a suscitare mistero e nuovi colpi di scena. Recenti rivelazioni hanno portato alla luce un terzo uomo coinvolto nella vicenda, un'ipotesi che sta scuotendo le certezze finora acquisite. Chi si nasconde dietro questa scoperta? Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi e le implicazioni di questa intricata storia, che potrebbe cambiare tutto ciò che pensavamo di sapere sulla tragica fine di Liliana.

Il caso di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni deceduta nel 2022 in circostanze ancora avvolte nel mistero, continua a sollevare nuovi interrogativi. Sebbene inizialmente si sia pensato a un suicidio nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste, l’ipotesi di omicidio non è mai stata completamente esclusa, nonostante l’assenza di arresti. Il marito, Sebastiano Visintin, è stato oggetto di indagini ma ha sempre proclamato la sua innocenza. Recentemente, Claudio Sterpin, un amico intimo di Liliana, ha rivelato nuove informazioni che coinvolgono un terzo uomo, come riportato dalla trasmissione televisiva Quarto Grado. 🔗 Leggi su Tvzap.it