L’idea di stile di Jonathan Anderson per il suo debutto da Dior

Jonathan Anderson segna il suo debutto da Dior con un audace e innovativo stile, incarnato da bermuda cargo che sfidano le convenzioni. Non si trattava di semplici pantaloni, ma di veri capolavori di haute couture, realizzati con 15 metri di tessuto drill di cotone e dettagli sartoriali ispirati ai modelli iconici di Christian Dior. Il messaggio è potente: l'era Anderson alla guida di Dior sta iniziando con un mix di tradizione e modernità , pronto a rivoluzionare il concetto di eleganza.

Lasciate che sia Jonathan Anderson a inaugurare una nuova era definitiva per Dior con un paio di bermuda cargo. Naturalmente, non si trattava di semplici bermuda cargo. Erano quasi haute couture, realizzati con 15 metri di tessuto drill di cotone, con pieghe elaborate sul retro che ricordavano le pieghe di un celebre abito di Christian Dior. Ma il messaggio era chiaro: il primo modello uscito sulla passerella della sfilata Dior Men PrimaveraEstate 2026, venerdì pomeriggio, indossava pantaloni cargo lunghi fino allo stinco e una raffinata giacca in tweed Donegal, la reinterpretazione di Anderson di un'altra firma della maison: la giacca Bar.

