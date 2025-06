Licenziamenti rai i migliori conduttori silurati dai palinsesti

La presentazione dei palinsesti Rai per il 2025/2026 ha svelato un mix di conferme e sorprese, con un occhio di riguardo al cambiamento. Tra le decisioni più discusse, i licenziamenti di alcuni dei conduttori storici, simbolo di un nuovo corso deciso dall’azienda. Questa rivoluzione nei palinsesti ha sollevato molte domande sul futuro della televisione pubblica e sui volti che continueranno a intrattenere il pubblico. Ma quali saranno le conseguenze di queste scelte?

La presentazione dei palinsesti televisivi della Rai per la stagione 20252026 ha messo in evidenza le strategie di continuità e rinnovamento adottate dall'azienda. Tra conferme e novità , si delineano i programmi che accompagneranno il pubblico nei prossimi mesi, con un focus particolare sui volti più noti e sulle possibili new entry. le linee guida dei palinsesti rai per il 20252026. I vertici di Viale Mazzini hanno deciso di mantenere una linea di stabilità , riconfermando alcuni tra i principali conduttori già affermati nel panorama televisivo italiano. Personalità come Milly Carlucci, Carlo Conti, Antonella Clerici, Alberto Matano e Mara Venier continueranno a essere protagonisti nelle rispettive trasmissioni.

