Libro di storia anti Meloni l' autore rilancia | Voglia di mettere museruole

Il nuovo libro di storia "Trame del tempo, dal Novecento a oggi" sta facendo discutere non solo per i contenuti didattici, ma anche per le sue forti posizioni contro il governo e Giorgia Meloni. Criticato da molti come una vera e propria propaganda, il testo pubblicato da Laterza suscita domande sulla neutralità e l’obiettività dell’educazione storica in Italia. È davvero questa una rappresentazione fedele del nostro passato?

Più che un manuale di storia con giudizi didattici, sembra un libro di propaganda anti governo e anti Giorgia Meloni. L'oggetto in questione è "Trame del tempo, dal Novecento a oggi", il testo scolastico edito da Laterza che è finito al centro delle polemiche per alcuni passaggi critici verso Fratelli d'Italia (partito accusato di aver raccolto l'eredità del fascismo). Coautore del volume insieme a Valentina Colombi e Caterina Ciccopiedi, Carlo Greppi ha deciso di rompere il silenzio e, via social, ha spiegato le sue ragioni: "La questione ha assunto fin da subito caratteri assai gravi: chiamato in causa da Fratelli d'Italia, il ministro Valditara ha chiesto all'Associazione Italiana Editori una verifica in vista di eventuali provvedimenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Libro di storia anti Meloni, l'autore rilancia: "Voglia di mettere museruole"

In questa notizia si parla di: anti - libro - storia - meloni

“Cambio pelle”, nel libro di Di Pietro le strategie naturali anti invecchiamento - Nel suo libro "Cambio pelle", il professor Antonino Di Pietro esplora le strategie naturali per combattere l'invecchiamento cutaneo.

Educazione staliniana: nelle scuole arriva il libro di storia anti-Meloni https://lavocedelpatriota.it/educazione-staliniana-nelle-scuole-arriva-il-libro-di-storia-anti-meloni/… via @vocedelpatriota Vai su X

Non sapendo più con chi prendersela, Fratelli d’Italia è riuscita nell’impresa di mettere all’indice addirittura un libro. Un libro di Storia. Che, come tale, racconta i fatti. È il terzo volume di “Trame del tempo”, edito da Laterza, utilizzato in vari licei italiani. E, parla Vai su Facebook

Libro di storia anti-Meloni nelle scuole, parla l'autore: «Sottoscrivo tutto di nuovo. Polemica inquietante». L'editore: «Censura»; Libro di storia anti Meloni, l'autore rilancia: Voglia di mettere museruole; Al liceo il manuale di storia anti-Meloni.

Libro di storia anti Meloni, l'autore rilancia: "Voglia di mettere museruole" - Più che un manuale di storia con giudizi didattici, sembra un libro di propaganda anti governo e anti Giorgia Meloni. iltempo.it scrive

Il libro di storia per licei anti-Meloni: «Erede dei fascisti, attua piani di deportazione» L’ira di FdI: «Va ritirato» - Il manuale incriminato si intitola «Trame del tempo, dal Novecento a oggi», ma fa pesanti riferimenti pure all'oggi. Come scrive msn.com