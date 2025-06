L’ibrido firmato Cupra rinnova i successi Formentor è da record

L'ibrido firmato Cupra rinnova i successi di Formentor 232, che conquista record e consensi. Questo versatile plug-in hybrid rappresenta la porta ideale all’elettrificazione, combinando performance e sostenibilità. Per Cupra, la tecnologia PHEV è un pilastro fondamentale, con sistemi e-Hybrid che negli anni hanno consolidato il successo commerciale. Nel 2024, Formentor si conferma leader in Italia nel segmento C, con 3.812 unità vendute, equivalenti al 7,2% di quota mercato, sottolineando l’importanza strategica del modello...

