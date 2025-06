LIBERALMENTE CORRETTO – Il mare nostrum non è solo nostrum

Il mare Nostrum, simbolo di un'area condivisa e di solidarietà tra nazioni, non può essere ridotto a un mero interesse italiano. Due decisioni recenti chiariscono che questa vasta distesa appartiene a tutti noi, superando i confini nazionali e le responsabilità assegnate. La giustizia internazionale e italiana si confrontano con la complessità di una gestione condivisa: un passo importante verso un approccio più equo e collaborativo.

Due recenti sentenze chiariscono ciò che in verità doveva essere chiaro fin dall’inizio; e cioè che il mare nostrum non è solo nostrum. La Corte Edu ha escluso la responsabilità dell’Italia per fatti accaduti sotto la vigilanza della guardia costiera e delle autorità amministrative della Libia; il Tribunale di Palermo, assolvendo il ministro Salvini, ha . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it