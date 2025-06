L’Ia e la potenziale fine della storia | come l’intera umanità potrebbe rischiare l’estinzione

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il nostro mondo, ma con essa emergono sfide e rischi che potrebbero minacciare il nostro futuro. Unire i puntini tra tecnologia, etica e politica è fondamentale per evitare di arrivare troppo tardi. La domanda cruciale è: siamo pronti a riconoscere i segnali e a intervenire prima che sia troppo tardi? Perché la storia potrebbe cambiare radicalmente, e il tempo per agire è adesso.

“Connect the dots”, dicono gli americani. Ovvero, “unisci i puntini”, gli eventi, i fatti, per arrivare prima ad una miglior comprensione, poi ad una maggior consapevolezza. E magari fermarsi in tempo. Un solo metro prima del baratro. Sui media, nel dibattito pubblico, nelle aziende, negli organismi internazionali e nei parlamenti – per tentare di regolamentare . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it