L’ho vista farlo Garlasco il super testimone rompe il silenzio | svolta shock sulla gemella Cappa

Un episodio misterioso e ricco di colpi di scena scuote Tromello: tutto inizia con una soffiata di un operaio e si infila tra indagini clandestine e rivelazioni sconvolgenti. Tra sorprese e rivelazioni lampanti, il caso si dipana, portando alla luce dettagli inattesi sulla gemella Cappa. La verità sta per emergere, e il super testimone rompe il silenzio. La suspense è alle stelle—scopriamola insieme.

Milano – L'allarme era arrivato da un operaio che, il 14 maggio, aveva informato il suo datore di lavoro: «Carabinieri e pompieri stanno cercando qualcosa sotto casa tua». Quella stessa giornata, i militari e i vigili del fuoco erano effettivamente impegnati nelle ricerche in un canale dietro una vecchia abitazione di via Fante d'Italia, a Tromello. Stavano cercando l'arma di un delitto risalente a ben diciotto anni prima: l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. L'avvocato Massimo Lovati, che difende Andrea Sempio nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi, ha parlato apertamente con il Corriere della Sera, dichiarando: «A oggi non esiste nulla di concreto contro di lui».

Delitto #Garlasco, parla l'avvocato De Rensis a #Mattino5 "Quel fermo è stato un delitto all'epoca" Vai su Facebook

