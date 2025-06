L' Harry' s Bar | storia del ristorante simbolo di Venezia scelto da Jeff Bezos e Lauren Sanchez per il primo pranzo dopo la cerimonia

L’Harry’s Bar di Venezia, icona senza tempo nata nel 1931 dall’incontro tra il giovane americano e il barman Arrigo Cipriani, è molto più di un semplice ristorante: è un simbolo di eleganza e tradizione. Qui sono nate creazioni celebri come il Carpaccio e il Bellini, e storie di celebrità da Hemingway a Woody Allen. Recentemente, Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno scelto questo luogo magico per il loro primo pranzo post-cerimonia, confermando il suo fascino unico.

Il ristorante bar più celebre di Venezia nasce nel 1931 dall'incontro di un giovane americano e un barman dal cuore gentile, Arrigo Cipriani. Fu lui a inventare il Carpaccio, lui a inventare il Bellini, al suo locale sono passati tutti, da Hemingway a Woody Allen che ci passa per mangiare i tagliolini. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - L'Harry's Bar: storia del ristorante simbolo di Venezia, scelto da Jeff Bezos e Lauren Sanchez per il primo pranzo dopo la cerimonia

