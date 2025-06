Lezioni di grande cinema Da Glazer a Jarmusch

Se siete appassionati di cinema e non sapete quale appuntamento scegliere in questo ultimo weekend di giugno, preparatevi a un dilemma affascinante. Da Ferzan Ozpetek all’Arena Puccini con "Diamanti" a Jonathan Glazer, regista pluripremiato, con "La zona di interesse" in piazza Maggiore, la città si trasforma in un palcoscenico per grandi emozioni e riflessioni. Quale film e quale regista sapranno conquistare il vostro cuore questa sera? La scelta è tutta vostra.

Che appuntamento cinefilo scegliere in questo ultimo weekend di giugno? Ferzan Ozpetek all’Arena Puccini per presentare Diamanti (David dello spettatore) oppure Jonathan Glazer che introduce il suo ’La zona di interesse’ in piazza Maggiore, Oscar come miglior regista e film straniero? Film e registi sono in cittĂ domani sera (domenica) e si tratta davvero di un bel dilemma, anche se, naturalmente, i generi sono ben diversi e magari la trattativa si fa sul "l’ho vistonon l’ho visto". Ma Glazer giĂ ieri ha tenuto una lezione di cinema in un Modernissimo sold out. Phisique du role da skateboarder piĂą che da regista da Oscar e in effetti, prima del cinema è stato un fan della tavola e della musica, che per lui è importante tanto quanto l’immagine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lezioni di grande cinema. Da Glazer a Jarmusch

In questa notizia si parla di: glazer - lezioni - cinema - jarmusch

#HiddenTreasures GLI #UNDERLOGGED DEL CINEMA RITROVATO Quale occasione migliore per (ri)scoprire film appartenenti al sottobosco del cinema? Uno degli obiettivi del Cinema Ritrovato è dare nuova vita a film che non hanno avuto abbastanza visi Vai su Facebook

Lezioni di grande cinema. Da Glazer a Jarmusch; Il Cinema Ritrovato: il “Paradiso dei cinefili” ritorna con i suoi 454 film in 9 giorni – Programmazione.

Jim Jarmusch al cinema ritrovato tra cine-concerti e incontri a Bologna - Il festival Il Cinema Ritrovato a Bologna celebra Jim Jarmusch con lezioni, proiezioni e concerti, omaggiando anche il centenario del film muto Sciopero! Come scrive gaeta.it

Jim Jarmusch al festival Il Cinema Ritrovato a Bologna - Dopo il bagno di folla di ieri sera (oltre cinquemila spettatori) per la proiezione del film di Charlie Chaplin La febbre dell'oro con le musiche eseguite dal vivo dall'Orchestra del Teatro Comunale d ... Segnala ansa.it