Lezione di democrazia a Francoforte | spuntano le bandiere di Israele e del Regno di Persia

In un mondo spesso diviso da tensioni e ideologie, la manifestazione di Francoforte rappresenta un esempio di unità civile e dignitosa. Mentre alcune realtà si avvolgono simbolicamente nelle sciarpe palestinesi, altre si distinguono per il coraggio di esprimere solidarietà concreta. Oggi pomeriggio, 28 giugno, si è tenuta l'iniziativa “Insieme per l’Iran”, un gesto che illumina la strada verso un dialogo più autentico e rispettoso.

Mentre in tutto il mondo le sinistre - più o meno democratiche - si avvolgono sfacciatamente nella kefiah (la tradizionale sciarpa palestinese) recitando la solita solfa ridondante su Gaza, nelle belle e pacifiche manifestazioni contro il regime degli ayatollah iraniani accade qualcosa di veramente civile e dignitoso. Oggi pomeriggio, sabato 28 giugno, a Francoforte, in Germania, si è svolta l'iniziativa “insieme per l'Iran”. Le diverse centinaia di cittadini iraniani naturalizzati tedeschi hanno sfilato sventolando bandiere iraniane con il leone, simbolo della Persia, ma anche con quelle israeliane, rievocando quell'antica amicizia distrutta negli ultimi decenni a causa del Regime islamico. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lezione di democrazia a Francoforte: spuntano le bandiere di Israele e del Regno di Persia

In questa notizia si parla di: francoforte - bandiere - persia - lezione

Francoforte, lezione di democrazia: spuntano le bandiere di Israele e del Regno di Persia - si avvolgono sfacciatamente nella kefiah (la tradizionale sciarpa ... Riporta iltempo.it