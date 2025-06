L’evento organizzato da Carlton Myers SandRimini primi canestri a due passi dal mare

Il fascino del basket si unisce alla brezza marina: a Rimini, la terza edizione di SandRimini trasforma la città in un palcoscenico di sport, amicizia e passione. Dai primi canestri sulla spiaggia alle stelle che illuminano l’arena centrale, questa manifestazione celebra il ricordo di Sandro Bucchi con tre giorni di eventi coinvolgenti, musica e incontri indimenticabili. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dello sport e non solo, pronto a scrivere nuove pagine di entusiasmo e solidarietà.

Il basket si gioca a due passi dal mare con la terza edizione di SandRimini, l’evento sportivo lanciato da Carlton Myers per ricordare l’amico Sandro Bucchi. Una tre giorni di eventi iniziata ieri, tra incontri di pallacanestro 3 contro 3, musica, 63 squadre iscritte per lo street basket e una parata di stelle dello sport e non solo, da Basile, Gazzoli, lo stesso Myers e tanti altri che arriveranno a Rimini. L’arena centrale è il coloratissimo ‘Rimini beach court’ di piazzale Kennedy in cui da ieri sono iniziate le prime sfide dedicate agli under, gli adulti e gli atleti disabili. A rompere il ghiaccio sono stati proprio gli under 17 che dalle 16. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’evento organizzato da Carlton Myers. SandRimini, primi canestri a due passi dal mare

