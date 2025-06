Levante Prize in mostra le opere della prima edizione del concorso

Lecce si anima di creatività e dialogo culturale con l’esposizione delle straordinarie opere della prima edizione del “Levante Prize”. Un ponte tra Italia e Cina, dove l’arte diventa linguaggio universale capace di unire mondi diversi. L’inaugurazione, prevista per lunedì 30 giugno alle 11 presso l’Accademia di Belle Arti, promette di essere un’occasione imperdibile per scoprire talenti emergenti e celebrare la forza comunicativa dell’arte. Non mancate!

LECCE - Italia e Cina unite nel segno del linguaggio universale dell’arte. Inaugura lunedì 30 giugno (ore 11 – ingresso gratuito) a Lecce, all’Accademia di Belle Arti, la mostra delle opere selezionate nella prima edizione del “Levante Prize”, concorso promosso dall’Associazione degli Studenti e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

#lecce Dal 30 giugno al 4 luglio presso l'Accademia di Belle Arti di Lecce si tiene "Levante Prize". In mostra le opere realizzate dagli studenti e studentesse di nazionalità cinese e italiana. Ne parliamo questa mattina su Idea Radio con la Professoressa Nicolet Vai su Facebook

