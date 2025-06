Lettera aperta Luigi Repace scrive a Ignozza | Congratulazioni per l’elezione

È con immensa gioia che ti esprimo, a nome dell’intero movimento calcistico umbro, le più sincere congratulazioni per il prestigioso incarico nella giunta nazionale del Coni. La tua dedizione e passione sono una fonte di ispirazione per tutti noi, e questo riconoscimento premia il tuo impegno nel promuovere lo sport e l’eccellenza regionale. Sono certo che continuerai a portare in alto i valori dello sport italiano, contribuendo a scrivere nuove pagine di successo.

Luigi Repace, presidente del Cru (Comitato regionale Umbria) si complimenta con Domenico Ignozza, fino a pochi mesi fa presidente regionale del Coni, che ha ricevuto un incarico di prestigio. Nella giornata che ha sancito l’elezione a livello nazionale di Luciano Buonfiglio, Ignozza infatti entra nella giunta nazionale come rappresentante dei delegati provinciali. "È con immensa gioia che ti esprimo, a nome dell’intero movimento calcistico regionale, le mie più vive congratulazioni per l’importante elezione conseguita in occasione della tornata elettorale del Comitato Olimpico Nazionale, che rappresenta un vanto per l’intera Umbria – scrive nella lettera aperta Repace –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lettera aperta. Luigi Repace scrive a Ignozza: "Congratulazioni per l’elezione»

In questa notizia si parla di: ignozza - elezione - luigi - repace

REPACE SI COMPLIMENTA CON IGNOZZA; Coni Umbria, Fabio Moscatelli eletto nella giunta regionale: “Un grande onore”; CONI Umbria: il nuovo presidente è Forcignanò, in giunta anche Moscatelli.

Lettera aperta. Luigi Repace scrive a Ignozza: "Congratulazioni per l’elezione» - Luigi Repace, presidente del Cru (Comitato regionale Umbria) si complimenta con Domenico Ignozza, fino a pochi mesi fa presidente regionale del Coni, che ha ricevuto un incarico di prestigio. sport.quotidiano.net scrive

Figc, oggi le elezioni Luigi Repace si avvia al suo sesto mandato - Prenderà il via ufficialmente oggi il sesto mandato di Luigi Repace alla guida del calcio umbro per il quadriennio 2021- Scrive lanazione.it