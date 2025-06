L’estrema destra ungherese blocca il corteo del Pride di Budapest | striscione con scritto difendere l’Europa

Dopo il tentativo di occupare la piazza di partenza e dopo il blocco del Ponte della Libertà, evitato dal corteo, arriva il terzo tentativo dell’estrema destra ungherese di fermare il Pride di Budapest. Quattro manifestanti del ’64 Counties Youth Mouvement’ si sono messi di traverso al termine del Ponte Elisabetta con in mano uno striscione: “Defend Europe” e il simbolo dell’arcobaleno con la barra del divieto. La polizia ungherese ha preferito non allontanare i pochi manifestanti tenendoli al margine del percorso per impedire l’incontro con il Pride che è proseguito in maniera pacifica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’estrema destra ungherese blocca il corteo del Pride di Budapest: striscione con scritto “difendere l’Europa”

