L’estate da vivere in relax Tra bellezza e serenità

L’estate in fondo è iniziata da poco e il calendario segna ancora il mese di giugno, ma il caldo torrido di questi giorni di fatto ci fa sentire come in pieno agosto. Così non mancano i fortunati che hanno già dato il via alle vacanze, cercando bellezza e un po’ di fresco nelle locità di mare o montagna. L’Emilia-Romagna e le Marche sono piene di posti splendidi da visitare, ma anche il resto d’Italia non scherza, come dimostrano le foto che pubblichiamo oggi. Anche quest’anno infatti il ’Carlino’ sceglie di accompagnare i nostri lettori in vacanza, non solo con la presenza ’fisica’ del quotidiano nei luoghi di villeggiatura, ma anche condividendo i momenti di serenità e leggerezza che queste immagini ispirano: cosa di cui abbiamo sempre più bisognao. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it