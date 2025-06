L’estate a San Felice Circeo | il ricco calendario da non perdere

L’estate a San Felice Circeo 2025 si annuncia come una stagione imperdibile, ricca di emozioni e appuntamenti unici. Dal 5 al 31 luglio, il paese si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico di cultura e intrattenimento con la rassegna "Circeo da Amare". Un’occasione perfetta per vivere momenti speciali, scoprendo il fascino di questa splendida località e contribuendo a rendere l’estate 2025 indimenticabile. Non lasciarti sfuggire questa magica esperienza!

