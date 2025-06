L’estate a Maccarese tra eventi musica e natura

Quest’estate, Maccarese si trasforma in un palcoscenico di emozioni tra musica, danza e natura, offrendo esperienze uniche per grandi e piccini. Con eventi patrocinati dal Comune di Fiumicino, il territorio invita a vivere serate indimenticabili all’aperto, tra suggestivi tramonti e atmosfere autentiche. Scopri come rendere speciale la tua estate: non perdere gli appuntamenti che animeranno Maccarese, una stagione di scoperte e divertimento ti aspetta!

Fiumicino, 28 giugno 2025 – Maccarese propone la sua estate e lancia una serie di appuntamenti di musica, danza, aperitivi ed esperienze serali a contatto con la natura, tutte patrocinate dal Comune di Fiumicino. Si comincia venerdì 4 luglio alle 19.30 al mandorleto per un aperitivo al tramonto. Sabato 5 luglio alle 18 “Notte in tenda al vivaio”, attività e giochi antichi. Sabato 12 luglio alle 20.30 “Pizzica, tarantelle e canti popolari del sud”, presso i Giardini del Castello di Sant Giorgio. Sabato 19 luglio alle 21, al vivaio della Maccarese SPA, concerto spettacolo comico con acrobazie aeree, giocoliere musicali e prodezze sonore per grandi e piccini. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

